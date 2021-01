Billie Eilish resplendissante en couverture du dernier numéro de Vanity Fair (PHOTOS)

"L'année dernière, Billie Eilish a remporté cinq Grammy Awards, a été disque de platine à huit reprises, a signé la bande-originale de James Bond et a dû annuler une tournée mondiale. Puis, elle a eu 19 ans." Voilà comment est présentée Billie Eilish dans le dernier numéro de Vanity Fair, un célèbre magazine américain. Il faut dire qu'après des débuts sur les chapeaux de roues, les derniers mois de la jeune chanteuse ont été plus calmes. Crise sanitaire oblige. Pourtant, cela ne l'aura pas empêché de continuer à promouvoir sa musique. Il y a quelques jours par exemple, elle annonçait une collaboration exceptionnelle avec Rosalía sur le titre Lo Vas A Olvidar. En parallèle, l'interprète de Bad Guy a annonçait la sortie d'un livre de photos personnelles, à découvrir en mai prochain. Des projets plein la tête pour celle qui pourrait également reprendre le chemin de la scène une fois les restrictions sanitaires levées. Du moins c'est ce que ses millions de fans espèrent...

En attendant, ces derniers pourront toujours retrouver leur idole dans une magnifique série de photos réalisées pour le magazine Vanity Fair. On y découvre une Billie Eilish resplendissante dans différentes tenues inspirées de l'univers de la chanteuse. Toujours parée de ses cheveux colorés, la rédaction du média semble même s'être inspirée de sa couleur signature pour présenter ce nouveau numéro exceptionnelle. Une jolie victoire pour cette véritable prodige de 19 ans qui a réussi à mettre le monde de la musique (voire plus) à ses pieds depuis la sortie de son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, vendu à plusieurs millions d'exemplaires.