Billie Eilish reprend Yesterday des Beatles sur la scène des Oscars (VIDEO)

Il y a quelques semaines, Billie Eilish annonçait se produire sur la scène des Oscars 2020 - et nombreux sont les fans qui pensaient découvrir en avant-première le thème du prochain James Bond. Mais, la jeune artiste et son frère ont livré une performance poignante en hommage aux artistes disparus en 2019 (2020). Pour célébrer ces personnalités disparues ainsi que leur mémoire, le duo a choisi de reprendre Yesterday (par The Beatles).

Poignante, la performance aura fait planer l'émotion dans toute la salle. Agnès Varda mais aussi Kirk Douglas ou encore Robert Evans (entre autres) ont ainsi défilé sur l'écran placé derrière la chanteuse. Une performance parfaite, une émotion contrôlée et une Billie Eilish au sommet de son art, cette 92 ème cérémonie des Oscars restera mémorable pour l'artiste.

Et pour revivre la soirée, direction le palmarès !