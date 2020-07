Billie Eilish : Rendez-vous le 30 juillet pour son nouveau titre My Future !

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de Billie Eilish ! Quelques mois après le titre No Time To Die, qui apparaîtra en tant que bande-originale du prochain James Bond -dont la sortie a été repoussée de quelques mois-, la jeune chanteuse américaine s'apprête à sortir un nouveau single. En effet, le 30 juillet prochain, soit ce jeudi, l'interprète de Bad Guy devrait dévoiler son nouveau morceau intitulé My Future. Un projet inédit qui débarque après le court-métrage Not my responsability dans lequel l'artiste dénonçait des attaques sur son apparence et le jugement du public vis -à-vis d'elle.

Très investie dans diverses causes, on ne sait pas de quel sujet traitera la nouvelle chanson de Billie Eilish. Il faudra donc s'armer de patience et attendre quelques jours avant de pouvoir découvrir le tout dernier projet de l'une des révélations pop de ces dernières années.