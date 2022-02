Billie Eilish rend une visite amicale à Joe Biden, Président des Etats-Unis (PHOTO)

Après l'immense succès de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, son premier album écoulé à plusieurs millions d'exemplaires, la star âgée de seulement 19 ans vient d'enchaîner avec un nouvel opus intitulé Happier Than Ever, que l'on peut traduire en français par "Plus heureuse que jamais". Un projet très attendu par les fans de Billie Eilish mais qui a visiblement peine à séduire outre-mesure. En effet, même si les chiffres sont loin d'être médiocres et que l'album s'est plutôt bien classé dans les charts du monde entier, on est loin du succès d'antan pour la jeune californienne qui a récemment décidé de diversifier ses activités avec la sortie de Eilish, son premier parfum. Un produit dérivé qui est loin d'être une exception dans le monde de la musique puisque de nombreuses artistes telles que Ariana Grande, Selena Gomez ou encore Céline Dion possèdent déjà leur propre parfum voire même carrément leur marque de maquillage.

Alors qu'elle entame tout juste une immense tournée en Amérique du Nord avant de venir en Europe en juin prochain, Billie Eilish avait récemment créé le buzz en arborant une toute nouvelle coupe de cheveux. En effet, alors qu'elle avait déjà choqué le monde entier en passant de brune aux racines vertes à blonde platine, l'interprète de Bad Guy a cette fois-ci décidé d'opter pour un total look noir corbeau avec frange droite. Un look absolument ravissant avec lequel la jeune femme vient tout juste de se présenter devant le président des Etats-Unis. Rien que ça. De passage à Washington avec son frère Finneas et ses parents Maggie et Patrick, la star a posé aux côtés de Joe Biden avec lequel elle a pu s'entretenir quelques instants. L'homme politique en a d'ailleurs profité pour publier un cliché en expliquant, en légende, la raison de son invitation : "Quand j'ai appris que mes amis @billieilish et @finneas étaient en ville pour un concert, je savais que je devais les inviter à la Maison Blanche. C'était fantastique de vous rencontrer, vous et votre famille, et je suis ravi que vous ayez pu rencontrer Commander (le nouveau chien des Biden, ndlr)". Pour rappel, la chanteuse et sa famille avaient énormément encouragé Joe Biden lors de la course à l'élection présidentielle en 2020. Un soutien que ce dernier ne semble pas avoir oublié.

Pour continuer d'écouter Billie Eilish et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !