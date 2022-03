Billie Eilish remporte un Oscar et bat un nouveau record !

Après l'immense succès de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, son premier album écoulé à plusieurs millions d'exemplaires, la star âgée de seulement 20 ans vient d'enchaîner avec un nouvel opus intitulé Happier Than Ever, que l'on peut traduire en français par "Plus heureuse que jamais". Un projet très attendu par les fans de Billie Eilish mais qui a visiblement peine à séduire outre-mesure. En effet, même si les chiffres sont loin d'être médiocres et que l'album s'est plutôt bien classé dans les charts du monde entier, on est loin du succès d'antan pour la jeune californienne qui a récemment décidé de diversifier ses activités avec la sortie de Eilish, son premier parfum. Un produit dérivé qui est loin d'être une exception dans le monde de la musique puisque de nombreuses artistes telles que Ariana Grande, Selena Gomez ou encore Céline Dion possèdent déjà leur propre parfum voire même carrément leur marque de maquillage.

Alors qu'elle entamait il y a peu une immense tournée en Amérique du Nord avant de venir en Europe en juin prochain, Billie Eilish vient de remporter l'Oscar de la meilleure chanson pour No Time To Die, extrait de la bande-originale du dernier James Bond sorti il y a quelques mois. A l'occasion de la 94e édition de ce prestigieux événement qui avait lieu à Los Angeles, c'est aux côtés de son frère Finneas que cette dernière est allée récupérer sa statuette. Une victoire méritée pour les deux artistes qui étaient en lice contre Be Alive co-écrite par Beyoncé et Dixson pour le film King Richard, Somehow You Do écrite par Diane Warren pour Four Good Days, Dos Oruguitas composée par Lin-Manuel Miranda pour Encanto et Down to Joy signée Van Morrison pour le film Belfast. Pour rappel, cette catégorie récompense uniquement les auteurs et compositeurs des titres et non les interprètes.

Âgée de 20 ans, 3 mois et 9 jours, Billie Eilish entre également dans l'histoire en étant la première personne née au XXIe siècle à être récompensée dans cette catégorie. En outre, elle est la deuxième plus jeune gagnante de l'histoire après Markéta Irglová, qui a gagné un Oscar en 2008 pour la chanson Falling Away du film Once. "Les gars ! Oh mon Dieu… C’est tellement incroyable que je pourrais crier" s'est écriée la jeune femme sur la scène du Dolby Theatre à Hollywood avant de promettre d'essayer "de ne pas le perdre" face aux rires de l'assemblée.

Pour continuer d'écouter Billie Eilish et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !