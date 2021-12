Billie Eilish : Regardez Male Fantasy, son dernier clip qu'elle a réalisé elle-même (VIDEO)

Après l'immense succès de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, son premier album écoulé à plusieurs millions d'exemplaires, la star âgée de seulement 19 ans enchaînera avec un nouvel opus intitulé Happier Than Ever, que l'on peut traduire en français par "Plus heureuse que jamais". Un titre qui jure avec l'univers assez sombre et mélancolique de Billie Eilish et qui nous donne surtout envie d'en savoir un peu plus sur ce mystérieux projet qui sera dévoilé le 30 juillet prochain. En parallèle, et pour le plus grand bonheur de ses fans français, la chanteuse sera en concert à Paris en 2022 à l'AccorHotels Arena. Un événement qui affiche déjà complet et dont les places se sont écoulées en seulement deux heures.

Déjà porté par les titres Lost Cause et Your Power, le nouvel opus de l'artiste américaine s'est dévoilé davantage ce mardi 7 décembre avec la sortie du clip de Male Fantasy. C'est le sixième morceau de l'opus de la chanteuse a être mis en images. Et ce n'est pas tout. Encore une fois, c'est Billie Eilish elle-même qui a souhaité s'occuper de la réalisation de ce projet ainsi que du montage. Elle l'avait déjà fait pour le titre NDA, et nous l'avions évoqué à l'époque. Dans cette vidéo déjà vue plus de deux millions de fois en à peine 24 heures, on y voit la jeune femme en pleine errance, dans une maison fantomatique, qui suit la mélancolie de la musique à grands coups de va-et-vient. De manière très honnête, et comme le soulignent les nombreux commentaires sur YouTube, "elle nous montre la dépression de front". Comme le précise Rolling Stone, Male Fantasy "traite des standards irréalistes établies par la pornographie et le malaise qui persiste autour du sujet malgré sa prévalence". L'un des nombreux thèmes tabous sur lesquels Billie Eilish n'hésite pas à s'exprimer ouvertement face au grand public. Et ça fait du bien.