Billie Eilish réalise elle-même le clip de NDA, son nouveau titre (VIDEO)

Après l'immense succès de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, son premier album écoulé à plusieurs millions d'exemplaires, la star âgée de seulement 19 ans enchaînera avec un nouvel opus intitulé Happier Than Ever, que l'on peut traduire en français par "Plus heureuse que jamais". Un titre qui jure avec l'univers assez sombre et mélancolique de Billie Eilish et qui nous donne surtout envie d'en savoir un peu plus sur ce mystérieux projet qui sera dévoilé le 30 juillet prochain. En parallèle, et pour le plus grand bonheur de ses fans français, la chanteuse sera en concert à Paris en 2022 à l'AccorHotels Arena. Un événement qui affiche déjà complet et dont les places se sont écoulées en seulement deux heures.

Déjà porté par les titres Lost Cause et Your Power, le nouvel opus de l'artiste américaine s'est dévoilé davantage ce vendredi 9 juillet avec la sortie de NDA, son nouveau titre qui signifie "Non Disclosure Agreement", à savoir accord de confidentialité en français. Une chanson dans laquelle la star raconte les inconvénients de sa célébrité à un si jeune âge. Elle évoque notamment le fait d'acheter une maison à 17 ans, jusque-là rien de très grave, mais aussi qu'elle n'ait pas pu y organiser de soirée ou encore lorsqu'elle a invité un garçon et qu'elle a dû lui faire signer un contrat qui stipule qu'il n'a pas le droit de révéler des choses à propos de cette rencontre. Des agissements qui pourraient paraître totalement dingues pour le commun des mortels mais que l'interprète de Bad Guy semble encaisser avec plus ou moins de philosophie.

Réalisé par elle-même, le clip de NDA se révèle un projet assez sombre. Billie Eilish traîne seule sur une route, manque parfois de se faire renverser par des voitures. Une sorte de mise en scène qui traduirait la pression que l'artiste subit à cause de sa célébrité. Suivie par des ombres de personnes sorties de son imagination, cette dernière ne tente même pas d'échapper à sa situation. Un clip dans lequel elle a visiblement joué toutes les scènes elle-même et qu'elle qualifiait il y a quelques temps de "complètement dingue". On vous laisse juger par vous-même !