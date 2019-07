Billie Eilish : Qu'attendre de son potentiel deuxième album ?

La rumeur voulait que Billie Eilish soit déjà en train de préparer son nouvel opus mais, non, ce ne sera pas pour tout de suite. Celle qui a littéralement révolutonné la pop (pour rappel, Billie est adulée par ses pairs nettement plus âgés), nous a offert un petit remix de bad guy avec Justin Bieber - de quoi tenir avant la sortie de nouveaux titres. Or ce n'est pas parce qu'aucun album n'est à l'ordre du jour qu'il ne faut pas en rêver. Du coup, le média britannique NME s'est mis à la recherche de la moindre info concernant cet album qui, quand le temps viendra, sera plus qu'attendu.

Quand ?

Sortez vos calendriers : si l'on suit la logique de la chanteuse, l'on pourrait attendre un album pour la fin 2020. On s'explique : ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? est sorti en avril dernier. Avant cela, en août 2017, c'est l'EP ‘Don’t Smile At Me' qui débarquait. Faites le calcul, il y a 18 mois d'écart.

Des collaborations ?

Can’t wait to finish our song ???? compartir contigo en el estudio o verte ayer actuar me inspira sooo much, love you B pic.twitter.com/TxV3J7D1QQ — R O S A L Í A (@rosaliavt) March 10, 2019

Après un feat avec son héros d'enfance (Justin Bieber), plus rien ne nous étonnerait venant de Billie Eilish. Donc oui, des collaborations sont envisageables sur son prochain opus. Quand on se penche sur Twitter, on voit par exemple que Rosalia a publié une photo d'elle, accompagnée de Billie Eilish. Le petit bonus ? La légende : "J'ai hâte de finir notre chanson". Aussi, notez que Tyler The Creator en personne a avoué vouloir travaillé avec elle... du coup, les paris sont ouverts.

Tournée

Cette année, Billie Eilish sera sur la route. L'idée, défendre son album. MAIS, comme de nombreux artistes, elle pourrait bien jouer des morceaux inédits sur scène... patience, donc !

Une chose est sûre, après un succès comme celui-ci, Billie Eilish sera attendue au tournant.