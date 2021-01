Billie Eilish prépare un album de photos personnelles

En février prochain, le monde pourra découvrir l'envers du décor : vous le savez sûrement, Billie Eilish sera le sujet d'un documentaire exclusif proposé par Apple TV. Alors que ce dernier est prévu pour le mois de février prochain, les fans peuvent passer le temps en écoutant Therefore I Am - son dernier single en date, annonciateur d'un prochain album. Et Billie Eilish ne s'arrête pas là : la jeune artiste a profité du confinement imposé par la pandémie pour se replonger dans ses archives. En ressort un album photo - composé de clichés personnels mais aussi de photos prises en tournée.

Billie Eilish annonce la sortie d'un livre

« J’espère que vous l’aimerez autant que moi », a ainsi annoncé l'artiste à ses fans. Sobrement intitulé Billie Eilish, le livre proposera ainsi des photographies soigneusement choisie par la jeune femme. Décrit comme un "voyage", l'ouvrage donnera une meilleure vision de sa vie personnelle aux fans. De son plus jeune âge à l'explosion inattendue de sa carrière, Billie Eilish compte bien dévoiler les coulisses de son enfance (mais aussi de son adolescence) à ses fans. Pour découvrir ces photos, il faudra patienter jusqu'au 11 mai prochain - jour de la sortie (mondiale) de l'ouvrage. A noter qu'il sera disponible en format numérique et en version audio.

D'ici là, Billie Eilish aura peut-être même trouvé le temps de nous offrir un nouveau morceau !