Billie Eilish partage d'émouvantes vidéos de son enfance sur Instagram (VIDEO)

"Je m'appelle Billie et je vais vous jouer une chanson que j'ai créée avec cette guitare" balance une enfant d'à peine 4 ou 5 ans devant l'objectif d'une caméra amateur. Seulement voilà, ce qui pourrait s'apparenter à de simples souvenirs de famille s'avèrent en réalité être les prémices de la nouvelle révélation musicale de ces dernières années : Billie Eilish. Alors que la jeune fille fête tout juste ses 18 ans, elle a tenu à partager une vidéo très émouvante sur son compte Instagram. On l'aperçoit dès son plus jeune âge en train de faire ses premiers pas dans la musique puis des années plus tard lorsque le succès a frappé à sa porte et qu'elle se produit à travers le monde. Un joli moment déjà visionné plus de 8 millions de fois par les nombreux fans de l'interprète de Bad Guy qui devrait se ravir d'un tel partage sur les réseaux sociaux. Âmes sensibles, s'abstenir !