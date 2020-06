Billie Eilish : "Parfois je me sens enfermée dans le personnage que j'ai créé"

Billie Eilish est un vrai livre ouvert ! Âgée d'à peine 18 ans, la chanteuse s'est hissée quelques années en tête des charts du monde entier. Un véritable exploit qui lui a également permis d'accéder à la richesse et la célébrité. Autant dire le rêve absolu pour le commun des mortels. Seulement voilà, il semblerait que l'enfant star subisse assez mal les critiques vis-à-vis de son apparence. Un constat amer pour cette travailleuse acharnée qui, malgré le fait qu'elle soit très bien entourée par sa famille, n'arrive pas à passer outre les haters. Si l'interprète de Bad Guy s'est confiée à de nombreuses reprises sur ce sujet, ses propos dans une récente interview au magazine GQ prouve que la jeune fille n'arrive définitivement pas à tourner la page...

"Parfois, je m'habille comme un garçon. Parfois, je m'habille comme une fille. Et parfois je me sens piégée par ce personnage que j'ai créé, parce que je pense parfois que les gens ne me voient pas comme une femme" affirme Billie Eilish dans le célèbre média britannique. Des propos qui arrivent quelques jours seulement après qu'elle ait publié une vidéo prévue pour sa tournée et dans laquelle elle se met littéralement à nue : "La vidéo de la tournée portait sur tout cela. C'est moi qui dis : regardez, il y a un corps sous ces vêtements et vous ne le voyez pas. N'est-ce pas dommage ? Mais mon corps est le mien et le vôtre est le vôtre. Nos propres corps sont en quelque sorte les seules choses réelles qui sont vraiment nôtres. Je peux le voir et le montrer quand je le veux."

Si en apparence, la jeune américaine semble avoir un caractère bien trempé, son passé révèle également quelques fêlures. "Voici une bombe pour vous : Je ne me suis jamais sentie désirée. Mes anciens petits amis ne m'ont jamais fait sentir désirée. Aucun d'entre eux. Et c'est une grande chose dans ma vie que j'ai le sentiment de n'avoir jamais été physiquement désirée par quelqu'un. Donc je m'habille comme si je ne pensais pas à vous..." confie l'artiste avant de conclure en affirmant qu'il n'est pas exclut qu'elle opte pour un haut sexy quand elle l'aura décidé. Bien dit Billie !