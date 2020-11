Billie Eilish nous emmène dans les coulisses de son dernier clip Therefore I Am (VIDEO)

Elle est probablement l'une des révélations les plus prometteuses de ces dernières années. Après l'énorme succès de son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish avait été forcée de stopper sa tournée mondiale en raison de la crise du coronavirus. Un véritable crève-coeur pour la jeune femme mais également pour ses millions de fans à travers le monde qui souhaitaient pouvoir rencontrer leur idole. Mais en attendant la reprise normale des concerts, il faudra se contenter du dernier clip de la star américaine : Therefore I Am. Un projet filmé dans le centre commercial de Glendale, en Californie, et déjà visionné plus de 28 millions de fois en seulement trois jours. Visiblement très emballée, la chanteuse en a même profité pour dévoiler les coulisses de son clip sur son compte Instagram. La preuve en images.

Dans cette publication qui mélange photos et vidéos prises sur le tournage de Therefore I Am, on aperçoit Billie Eilish en train de courir dans les allées de ce "mall" vide. Accompagnée de ses équipes, la chanteuse en profite pour plaisanter avec certains de ses collaborateurs, poser devant l'objectif avec son chien ou encore improviser une chorégraphie de danse sur l'un des derniers challenges à la mode. Plus souvent associée à une personnalité mélancolique qu'à un bout-en-train, l'artiste américaine nous montre ici toute l'étendue de son talent... de comique ! Jamais à court d'idées (et de gestes obscènes), l'interprète de Bad Guy nous prouve qu'à seulement 18 ans, on peut parfaitement être l'une des plus grosses vendeuses de disques et savoir s'amuser comme une enfant.