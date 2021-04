Billie Eilish nous dévoile le clip angoissant de Your Power (VIDEO)

Un été placé sous le signe de Billie Eilish ? Voilà ce à quoi s'attendent les millions de fans de la jeune chanteuse américaine qui vient tout juste d'annoncer la sortie d'un nouvel album pour le 30 juillet prochain. Après l'immense succès planétaire de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, la star âgée de seulement 19 ans devrait donc enchaîner avec un nouvel opus intitulé Happier Than Ever, que l'on peut traduire en français par "Plus heureuse que jamais". Un titre plutôt énigmatique quand on connaît l'univers assez sombre et mélancolique de l'artiste.

Une fois de plus, c'est avec le clip de Your Power, troisième extrait de son nouveau projet après My Future et Therefore I Am, que Billie Eilish vient de surprendre le monde. On la voit perchée sur un flan de montagne, seule, en train de se faire étouffer par un énorme serpent. Une douce ballade qui "parle de différentes situations dont nous avons tous été témoins ou que nous avons vécu. J'espère que ça peut vous inspirer à changer" précise t-elle sur Instagram avant d'ajouter que ce son a été l'une de ses chansons préférées à écrire dans toute sa carrière. Des propos qui nous donnent un petit aperçu de ce qui nous attend en juillet. Et il faut dire qu'avec l'annulation de sa tournée mondiale, la chanteuse aura eu beaucoup de temps pour travailler sur ce nouveau projet ! On a hâte !