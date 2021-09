Billie Eilish nommée parmi les personnalités les plus influentes du monde selon Time Magazine !

Après l'immense succès de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, son premier album écoulé à plusieurs millions d'exemplaires, la star âgée de seulement 19 ans vient d'enchaîner avec un nouvel opus intitulé Happier Than Ever, que l'on peut traduire en français par "Plus heureuse que jamais". Un projet très attendu par les fans de la star mais qui a visiblement peine à séduire outre-mesure. En effet, même si les chiffres sont loin d'être médiocres et que l'album s'est plutôt bien classé dans les charts du monde entier, on est loin du succès d'antan pour la jeune californienne qui est apparue totalement méconnaissable en robe de tulle lors du Met Gala 2021.

Alors que Billie Eilish enchaînera bientôt avec une immense tournée mondiale qui passera également par Paris, la chanteuse vient d'être élue parmi les personnalités les plus influentes de la planète selon Time magazine. Un véritable honneur pour la jeune femme qui figure également en couverture de ce numéro exceptionnel dans lequel on retrouve des artistes comme Kate Winslet, Britney Spears, Lil Nas ou encore Omar Sy. Classifiée dans la catégorie pionnier, l'interprète de Bad Guy est présentée par Megan Thee Stallion comme une artiste humble et extrêmement terre-à-terre. Découvrez ce que la star américaine écrit à propos de son acolyte :

"Billie Eilish est une âme unique, avec une voix, un style et une attitude qui lui sont propres. J'ai rencontré Billie pour la première fois aux Grammys cette année. Elle avait déjà atteint la célébrité mondiale, ce qui peut donner des airs à certaines personnes, mais pas à Billie. Elle était tellement vraie et décontractée, même si sa personnalité est si grande. Elle est un esprit rare qui parle avec son cœur, sans prétention. Ce soir-là, j'ai su que j'avais trouvé une âme sœur. Une femme forte, mais qui apprend et grandit encore. Une femme qui se bat pour elle-même et qui défend les intérêts des femmes partout dans le monde."

