Billie Eilish : Male Fantasy, la performance live (officielle) à ne pas manquer

Il y a quelques jours, Billie EIlish publiait son excellent deuxième album, Happier Than Ever. Avec ses allures de journal intime, l'opus a su convaincre le public en un temps record, propulsant ainsi la jeune artiste au sommet des charts. Porté par des signes efficaces tels que NDA, Therefore I am ou encore lost cause, Happier Than Ever est une véritable plongée dans l'intimité de celle qui, a même pas 20 ans, a déjà été érigée au rang d'icône. Récemment, Billie Eilish a enregistré une performance acoustique pour Happier Than Ever, morceau qui, justement, clôt l'opus. Voyez plutôt :

Ce clip s'inscrit ainsi dans la continuité de la vidéo postée pour porter Your Power : l'on y retrouve Billie Eilish, accompagnée de son frère Finneas : "Conçue après des séances de brainstorming créatives entre Billie Eilish et notre équipe de production, cette deuxième interprétation de "Male Fantasy" se déroule dans la chambre à coucher", peut-on lire sous la description.

Billie Eilish nous offre ici une performance poignante, faisant de Happier Than Ever l'un des morceaux les plus puissants de l'album.