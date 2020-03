Billie Eilish livre un discours poignant contre le bodyshaming (VIDEO)

Actuellement en tournée, Billie Eilish poursuit la promotion de son premier album. Et lors d'un show donné dans une arène de Miami, la jeune artiste a livré un message poignant et puissant contre le bodyshaming - qui, on le rappelle, consiste à critiquer une personne sur son poids ou son corps. "C'est le corps avec lequel je suis née", dit-elle. "N'est-ce pas ce que tu voulais ?"

"Tu as une opinion sur mes idées, sur ma musique, sur mes vêtements, sur mon corps", continue t-elle. "Certains détestent ce que je porte, d'autres adorent, d'autres encore s'en servent pour humilier les autres ou alors, pour m'humilier moi - mais je te sens observer (...) "Voudrais-tu que je sois plus petite ? Plus faible ? Plus douce ? Plus grande ? Voudrais-tu que je me taise ? Est-ce que mes épaules te provoquent ? Ou ma poitrine ? Suis-je mon estomac ? Ou mes hanches ?"

A une époque où de nombreuses femmes (artistes ou non) sont encore (trop) critiquées pour leurs corps (Camila Cabello ou encore Louane en ont fait les frais), entendre des messages comme celui de Billie EIlish fait du bien. Celle qui a changé la pop pourrait bien aider à changer les mentalités - et il était temps.