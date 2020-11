Billie Eilish joue Therefore I am pour la première fois aux American Music Awards (VIDEO)

Enfin ! Après quelques mois passés loin des projecteurs, Billie Eilish a fait son grand retour dans les charts. Confinement oblige, la jeune artiste n'a pas pu défendre son premier opus sur scène comme elle l'avait prévu... mais, ce n'est pas une raison pour se laisser abattre ! Les fans déçus ont pu profiter d'un concert virtuel il y a quelques semaines mais aussi d'une poignée de singles inédits. Therefore I am est sorti il y a quelques jours et déjà, c'est un véritable succès. Annonciateur d'un nouvel opus, ce nouveau morceau est aussi taillé pour les radios que l'excellent bad guy. Cette nuit, lors des AMA's, Billie Eilish l'a joué pour la première fois sur scène.

La jeune artiste a littéralement transformé la scène, la plongeant dans le rouge. Billie Eilish déambule dans les couloirs avant de retrouver son frère mais aussi son batteur et de poursuivre sa performance. Avec elle, d'autres artistes ont mis les petits plats dans les grands pour faire de cette cérémonie particulière un moment inoubliable : Dua Lipa par exemple, a ainsi interprété Levitating suspendue dans les airs.