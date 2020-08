Billie Eilish joue My Future en live pour la première fois (VIDEO)

Les élections sont au coeur de l'actualité américaine : pour rappel, les américains devront élire leur prochain président en novembre prochain et nombreux sont les artistes qui se mobilisent pour pousser leurs fans au vote. Lors de la Democratic National Convention, Billie EIlish a notamment encourager ses fans à voter - sans oublier de jouer My Future, son dernier single.

Avant de monter sur scène avec son frère Finneas, Billie Eilish a posté un message sur les réseaux sociaux, affichant son soutien au candidat démocrate Joe Biden : "Donald Trump détruit notre pays et tout ce qui compte pour nous", "écrit-elle. "Nous avons besoin de leaders qui s'occupent des problèmes tels que le changement climatique ou le COVID, pas de quelqu'un qui les ignore. Il nous faut des meneurs qui se battent contre le racisme et l'inégalité. Et pour ça, il faut voter pour quelqu'un qui comprenne à quel point c'est important, quelqu'un qui monte une équipe qui partage nos valeurs. Il faut voter contre Donald Trump et pour Joe Biden".

Billie Eilish a mis son art au service de ses valeurs - comme de nombreux artistes.