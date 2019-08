Billie Eilish, Jain en pause, Céline Dion... les news musique de la semaine !

Semaine chargée à quelques jours de la rentrée ! Et si vous étiez trop occupés à vous préparez, on a listé les news musique les plus importantes. Au programme, Billie Eilish, Jain ou encore Céline Dion.

On commence donc avec Billie Eilish : la jeune artiste vient tout juste de battre le record spectaculaire de Old Town Road. Avec son premier opus, l'interprète de bad guy s'est fait une place de choix dans le paysage musical international.

Jain s'autorise une pause

On poursuit avec Jain : actuellement en pause, la prodige française nous promet un retour au meilleur de sa forme. Et il faut dire qu'on a hâte de la retrouver !

Ne manquez pas la nouvelle couverture de Céline Dion

De son côté, Céline Dion continue de s'imposer dans la mode : attention les yeux, celle qui a fait vibrer Vegas s'est offert une photoshoot à vous donner le vertige !

Ensuite, direction Woodstock ! Il y a 50 ans, un couple posait lors du festival mythique. Devinez quoi, ils se sont offert une nouvelle photo pour marquer l'anniversaire !

Taylor Swift revient avec Lover

Enfin, on termine avec LA nouvelle pop de la semaine : accrochez-vous, Lover (nouvel album de Taylor Swift) est dans les bacs depuis le 23 août - et c'est une petite pépite.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !