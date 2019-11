Billie Eilish is calling... : Quand la star appelle ses fans français (VIDEO)

Il y a quelques semaines, dans le plus grand secret, nos équipes ainsi que celles de Demotivateur se sont attelées autour d'un tout nouveau projet intitulé Someone is calling. Le concept ? Un concours est organisé sur nos réseaux sociaux et permet de sélectionner une poignée de privilégiés totalement fans d'un artiste. Nous les regroupons un jour précis et nous leur offrons la possibilité de passer quelques instants avec leur idole le temps d'une appel Facetime. L'occasion pour ces derniers de poser quelques questions ou encore de faire une déclaration de leur choix à leur célèbre interlocuteur. Bref, un moment d'émotion assuré.

Afin d'inaugurer comme il se doit ce nouveau concept, qui de mieux que la star planétaire Billie Eilish ? En pleine explosion depuis la sortie de son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires, cette jeune prodige de 17 ans ne cesse de bousculer les mentalités. Et c'est aussi sur cet univers musical et artistique original que l'américaine a pu s'exprimer face aux 4 adolescents venus pour la rencontrer. On regarde.