Billie Eilish, Harry Styles... la liste des artistes qui se produiront aux Brit Awards 2020

Patience, d'ici quelques semaines, l'O2 Arena de Londres abritera la plus grande cérémonie britannique : les Brit Awards. Parmi les nommés cette année, Harry Styles - dont le deuxième album vient de sortir-, Lizzo ou encore Billie Eilish et Coldplay. Evidemment, on ne prépare pas une cérémonie d'une telle envergure sans performances ! Et justement, on sait quels artistes se produiront.

Via Twitter, les Brits ont ainsi confirmé que Billie Eilish, Harry Styles, Lewis Capaldi, Mabel et Stormzy se produiraient. Billie Eilish (qui signera d'ailleurs le prochain thème de James Bond) jouera ainsi l'un des singles issus de son premier opus. En ce qui concerne Harry Styles, on peut parier sur Lights Up ou Adore You.

Patience, la cérémonie se déroulera le 18 février prochain !