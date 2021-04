Billie Eilish annonce Happier Than Ever, son prochain album, pour le mois de juillet

Cette date, les fans l'attendaient avec impatience : après la sortie de l'excellent Therefore I Am (qui est l'un des ses morceaux les plus mainstream depuis bad guy), Billie Eilish préparait activement la sortie de son deuxième album. Ce nouvel opus, la jeune artiste l'a longtemps teasé sur les réseaux sociaux : nouvelle coupe de cheveux, messages cryptiques... Billie Eilish n'a pas lésiné sur les moyens. Après de longues semaines d'attente, Happier Than Ever a (enfin) une date de sortie : tenez-vous bien, Billie EIlish entamera officiellement un nouveau chapitre dans sa carrière le 30 juillet prochain.

???? @BillieEilish announces her sophomore album, ‘Happier Than Ever,’ will be released on July 30th.Single out Thursday. pic.twitter.com/zCGyAQp2Ku — Pop Crave (@PopCrave) April 27, 2021

Happier Than Ever sera donc disponible cet été... et d'ici là, on fait confiance à l'artiste pour nous en offrir un petit aperçu.