Billie Eilish : Happier Than Ever, son nouvel album, est disponible

Cet album, nombreux sont les fans qui l'attendaient. Après le succès incontestable (mais surtout phénoménal) de son premier opus, Billie Eilish, jeune prodige, nous revient avec un tout nouvel album : Happier Than Ever. Porté par des singles efficaces tels que Your Power, Lost Cause ou encore Therefore I am, ce nouveau chapitre dans la carrière de la jeune artiste s'annonce beaucoup plus profond. Connue pour son univers singulier, Billie Eilish puise dans son vécu et aborde cette fois sa soudaine célébrité (NDA explore par exemple ses relations avec le monde extérieur). Mais, ce n'est pas tout. Avec tout le talent qu'on lui connaît, Billie Eilish dépeint en musique ses traumatismes, à la manière d'un journal intime.

Le contraste entre les deux albums de l'artiste saute aux yeux : alors que When We Fall Asleep, Where Do We Go? était sombre (autant musicalement qu'esthétiquement parlant), Happier Than Ever est plus lumineux, presque plus solaire. Avec ce nouvel opus (qui jongle aisément entre les genres - de la pop à l'électro en passant par l'acoustique), Billie EIlish se montre plus vulnérable que jamais.

"Le titre de cet album représente bien les quatre dernières années. Il fait particulièrement sens pour les fans qui m’ont suivie à travers l’évolution de mon état de santé mentale et les étapes de ma vie, les plus sombres comme les plus joyeuses. C’est un peu sarcastique aussi de ma part de dire “happier than ever”. C’était le meilleur moyen de résumer l’album", confiera l'artiste à Paris Match. Faut-il connaître le pire pour apprécier le meilleur ? C'est en tout cas ce qui ressort de ce chapitre. Happier Than Ever est de loin l'un des albums à retenir de cette année 2021. La raison ? Il témoigne (une fois de plus) du talent de celle qui, à 15 ans à peine, volait le coeur de millions de fans dans le monde entier.