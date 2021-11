Billie Eilish réécrit Happier Than Ever pour Sesame Street (VIDEO)

De passage dans Sesame Street, Billie Eilish a offert une version ré-écrite (adaptée aux enfants) de son morceau Happier Than Ever. L'on retrouve ainsi l'artiste avec le Comte. Cette dernière chante d'ailleurs "When I'm counting with you, I'm happier than ever". Voyez plutôt :

Vous le savez peut-être, Billie Eilish a été annoncée comme l'une des invitées de la 52e saison de Sesame Street, qui débute le 11 novembre prochain. Notez qu'elle ne sera pas la seule : Anderson .Paak, Kacey Musgraves, Jon Batiste, l'actrice Keke Palmer, la poétesse Amanda Gorman ainsi que la joueuse de tennis Naomi Osaka ont également été annoncés. Actuellement en promotion pour son deuxième album, Billie Eilish se prête ainsi au jeu.