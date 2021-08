Billie Eilish : Happier Than Ever, la star se confie sur son nouvel album

Enfin ! Après des semaines (voire des mois) de teasing, Billie Eilish nous a offert le 30 Juillet dernier Happier Than Ever - son nouvel album. Porté par des singles efficaces tels que Therefore I Am, Lost Cause ou encore NDA, ce nouvel album s'impose comme l'un des projets les plus personnels de la jeune artiste. Célébrité précoce, dépression ou encore angoisse, l'interprète de my future explore tout ce qui, depuis des années, a forgé son caractère - ainsi que sa musique. A la manière d'un journal intime, Happier Than Ever peint toutes les émotions qui l'ont traversée.

"Rien n'est facile, tout est fragile", Billie Eilish

« Je parle de mon expérience, la transmets, tout comme Missy Elliott ou Katy Perry m'ont transmis la leur. Partager son vécu, tant positif que négatif, peut soulager. Je m'étonne souvent après coup de ce que j'ai réussi à exprimer. La Billie d'aujourd'hui dialogue avec celle d'hier, comme pour la rassurer », a t-elle ainsi confié au magazine Télérama - dont elle fait la couverture. « "Happy Than Ever" exprime surtout le sentiment, nouveau pour moi, que l'on peut atteindre un jour le bonheur. Il s'agit d'un chemin à emprunter, difficile pour tous, sur lequel on peut se perdre à tout moment. Sur la pochette, en apparence lumineuse, je pleure. Vu ce que je raconte, le titre pourrait aussi être sarcastique. Mais j'arrive enfin, après des années d'angoisses, après des années à broyer du noir, à lutter contre mes complexes, à percevoir que la vie peut être belle aussi ».

Celle qui, a même pas 20 ans, est déjà considérée comme une icône admet que "rien n'est facile, tout est fragile" : « Je n'ai pas été épargnée par la dépression, adolescente, et on me demande souvent conseil pour lutter contre. Je n'en ai pas. Je sais qu'il y aura toujours des hauts et des bas, mais les hauts doivent servir d'espoirs, rappeler que rien n'est immuable ». « Je trouve même réconfortant de savoir que la vie ne suit pas une trajectoire balisée et rectiligne ».

Billie Eilish

Pour Billie EIlish, l'écriture de ce nouvel opus a eu un effet thérapeutique : « Même si je l'ai à nouveau conçu avec mon frère, Finneas, je me suis réellement retrouvée seule, face à moi-même. Comme j'étais privée de distraction et de tout engagement professionnel à cause de la pandémie, j'ai pu mesurer tout ce que j'ai vécu et traversé depuis deux ans. Et exprimer des choses que je n'avais jamais dites ni même comprises ».

Cet album, plus personnel, est déjà inscrit parmi les favoris de l'été. Si la situation sanitaire le permet, en 2022, Billie Eilish viendra le présenter à ses fans français lors d'un concert prévu à l'Accor Arena de Paris.