Billie Eilish : Happier Than Ever est numéro un au top Billboard

Carton plein pour Billie EIlish : la jeune artiste nous offrait son nouvel album le 30 juin dernier et, visiblement, Happier Than Ever a trouvé son public. En moins de dix jours, l'opus s'est hissé au sommet du prestigieux Top 200 signé Billboard. Avec près de 238 000 copies écoulées aux Etats-Unis, ce nouvel album réalise la même performance que le précédent.

Billie Eilish's 'Happier Than Ever’ debuts at #1 on the Billboard 200 with 238k equivalent album units moved. It’s her second album to top the chart. Congratulations, @BillieEilish!???? pic.twitter.com/6bBL3Gole5 — Pop Crave (@PopCrave) August 8, 2021

Porté par des singles efficaces tels que Lost cause, Therefore I am ou encore my future, ce nouvel opus plonge les fans dans l'intimité de Billie Eilish : la célébrité, les traumas ou encore ses sentiment, la jeune artiste passe tout en revue - à la façon d'un journal intime. En attendant de pouvoir le défendre sur scène, Billie Eilish présentera l'album lors d'un concert - diffusé sur Disney+ le 3 septembre prochain... et d'ici là, Happier Than Ever aura probablement battu quelques records supplémentaires.