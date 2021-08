Billie Eilish : Happier Than Ever en live pour Jimmy Fallon (VIDEO)

Happier Than Ever est d'ores et déjà disponible et dire que l'album est un succès serait un euphémisme : même pas dix jours après sa publication, le deuxième opus de Billie Eilish est au sommet des Tops Billboard - comme le fut When We Fall Asleep, Where Do We Go ?

Pour porter ce projet, la jeune artiste a opté pour des singles efficaces tels que Therefore I am ou encore my future. Plus récemment, c'est Happier Than Ever (qui donne d'ailleurs son titre à l'album) qui a été choisi. Sur le plateau de Jimmy Fallon, Billie Eilish l'a présenté en live - accompagnée de son frère Finneas. Voyez plutôt :

Billie Eilish chez Jimmy Fallon

La performance monte en puissance, montrant ainsi une Billie Eilish plus confiante. Et justement, les fans le ressentent : "Voir BIllie grandir et devenir une femme qui a confiance nous rend plus heureux que jamais", peut-on ainsi lire dans les commentaires postés sous la vidéo. Bientôt, les fans du monde entier pourront découvrir cette album en live (notez d'ailleurs que Billie Eilish passera le défendre en France en 2022). Mais d'ici là, Happier Than Ever aura droit à son concert virtuel sur Disney+.