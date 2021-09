Billie Eilish : Happier Than Ever : A Love Letter To Los Angeles est dispo sur Disney+

En juillet dernier, Billie Eilish nous offrait Happier Than Ever - son excellent deuxième opus. Ecrit à la façon d'un journal intime, cet album s'est imposé sans effort dans les classements, faisant de Billie Eilish l'une des artistes les plus prisé(e)s de cette année 2021. Therefore I Am, Happier Than Ever ou encore my future ont ainsi défendu ce nouveau chapitre, prouvant chaque jour un peu plus le talent certain de la jeune artiste. Est-ce que les fans ont hâte de découvrir ce nouveau chapitre sur scène ? La réponse est oui, évidemment. Or, pandémie oblige, il faudra patienter encore un peu... la bonne nouvelle, c'est que Billie Eilish a uni ses forces à celles de la plateforme Disney+ pour mieux donner vie à cet album si réussi.

"Disney est incroyablement emblématique, alors collaborer avec quelque chose comme ça est un immense honneur pour moi. Pouvoir présenter mon album de cette manière et le dédier à la ville où je suis né et que j’aime est très excitant. j’espère que vous l’aimez beaucoup”, a ainsi confié l'artiste en évoquant ce concert virtuel. De son côté, le directeur créatif de Disney, Gary Marais, a déclaré : " L’évolution musicale de Billie, associée à sa vision unique de rendre ce spectacle spécial, fait d’elle l’une des artistes et conteuses les plus importantes de sa génération. L’expérience de concert qu’il procure est incomparable”.

Happier Than Ever : A Love Letter To Los Angeles est dispo (en exclusivité) sur Disney+.