Billie Eilish : Finneas en dit plus sur le thème de James Bond

C'est officiel, Billie Eilish signera le thème musical du prochain James Bond (en salle au printemps). La jeune artiste (qui vient de remporter la mise aux Grammy Awards) continue son ascension et quelque chose nous dit que ce n'est que le début. Et justement, sur le plateau de Jimmy Fallon, Finneas (le frère et producteur de Billie Eilish) a lâché quelques indices :

«Il y a un agent 007 dans la foule prêt à me tirer dans le cou si je dis quoique ce soit», ironise t-il lorsque l'animateur lui pose la question. Mais, il finira par s'assouplir, lançant que le morceau ne tarderait pas à sortir : "Je crois que je peux dire bientôt. Vraiment, vraiment bientôt".

Vous le savez, Billie Eilish se produira lors des Oscars 2020... et les fans sont persuadés qu'elle interprètera le titre à cette occasion - ce qui, quand on y pense, n'est pas dénué de sens... mais, patience !