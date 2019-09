Billie Eilish fait un don impressionnant à une association

C'est sur le compte Instagram de la jeune chanteuse que ses fans ont pu découvrir la nouvelle ! Suivie par plus de 38 millions de personnes sur le célèbre réseau social, l'américaine a fait une annonce un peu particulière ces derniers jours. En effet, Billie Eilish a annoncé dans une story qu'elle comptait faire un don exceptionnel à une association locale à l'occasion d'une date de sa tournée. "ATLANTA. Une de mes villes préférées pour séjourner mais aussi pour chanter. Mais je n'apprécie pas les hommes qui y font les lois et qui retirent des droits aux femmes. Je ne peux toujours pas croire que l'on ait cette conversation en 2019. Je dédie ma performance et décide de donner une partie de mon cachet au planning familiale. Nous avons besoin de cette association plus que jamais." écrit la chanteuse.

La nouvelle sensation musicale, qui a connu une année phénoménale avec le succès de son premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go‘, a souvent utilisé sa récente influence pour parler de son histoire et de ses problèmes mentaux. Une liberté d'expression que Billie Eilish n'hésite pas à mettre au service des causes dans lesquelles elle croit et qui devrait permettre à ses fans de prendre conscience afin de faire, à leur tour, de nombreux dons . Du moins, c'est ce que l'on espère.