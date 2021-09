Billie Eilish fait son grand retour sur scène lors du festival iHeartRadio (VIDEO)

Les fans de Billie Eilish s'en rappelleront longtemps ! Ce samedi 18 septembre, la chanteuse américaine faisait son grand retour sur scène à l'occasion du festival iHeart Radio à Las Vegas. Un show qui s'annonçait déjà mémorable puisque cette dernière n'avait pas fait de gros concert depuis le début de la pandémie. Pour l'occasion, ce sont donc trois titres de son nouvel album (Happier Than Ever, Oxytocin et Everything I Wanted) qui ont été choisies ainsi que deux de son premier opus (le tube planétaire Bad Guy et Bury a Friend). Un set de cinq titres qui a duré une vingtaine de minutes et qui marque surtout les prémices d'une série de concerts à venir pour la jeune artiste de 19 ans. En effet, la tournée de Happier Than Ever devrait débuter en février prochain pour plusieurs mois. En attendant, plusieurs dates de festivals ont été réservées par ses équipes. De quoi échauffer comme il se doit les millions de fans impatients.

Visiblement très en forme, Billie Eilish n'a pas hésité à dire quelques mots aux milliers de festivaliers venus l'applaudir sur scène. "Ça fait un an et demi, et puis merde. Faisons cette merde, amusons-nous. Ça va être génial. Oublie tout ce qui est merdique dans ta vie, amuse-toi, danse et saute partout, d'accord ?" s'est écriée la star. Un véritable enthousiasme de la part de celle qui vient d'être élue parmi les personnalités les plus influentes de la planète selon Time magazine. Cette dernière figure d'ailleurs en couverture du célèbre magazine dans lequel on retrouve des artistes comme Kate Winslet, Britney Spears, Lil Nas ou encore Omar Sy. Classifiée dans la catégorie pionnier, l'interprète de Bad Guy est présentée par Megan Thee Stallion comme une artiste humble et extrêmement terre-à-terre. Retrouvez l'article Virgin Radio sur ce sujet en cliquant ICI.

