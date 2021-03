Billie Eilish fait sensation avec sa nouvelle coupe de cheveux (et annonce une nouvelle ère)

C'est LA photo qui a agité la toile ces derniers jours : Billie EIlish a dévoilé sa nouvelle coupe de cheveux : exit la coupe bicolore, bonjour le blond platine. Evidemment, il n'aura pas fallu longtemps aux fans pour comprendre que lors de la prestigieuse soirée des Grammy Awards 2021, Billie Eilish portait une perruque. Alors on vous l'accorde, la nouvelle coupe de la chanteuse, ce n'est pas non plus l'info du siècle. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'avec cette nouvelle couleur, l'interprète de bad guy annonce une nouvelle ère de sa carrière et donc, un nouvel album.

On le sait, le nouvel album de Billie Eilish (travaillé pendant la quarantaine imposée par la pandémie mondiale) est prêt. Ou du moins, presque. Celle qui illuminait la scène des Grammy la semaine dernière a annoncé proposer un album de 16 titres. Après nous avoir offert le single Therefore I Am (qui est de loin l'un des plus mainstream depuis bad guy), Billie Eilish semble ainsi prête à se lancer dans un nouveau marathon promo. Patience, de nouvelles informations seront bientôt dévoilées ! Du moins, on l'espère.