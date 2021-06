Billie Eilish fait la fête avec ses amis dans le clip de Lost Cause (VIDEO)

Après l'immense succès de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, son premier album écoulé à plusieurs millions d'exemplaires, la star âgée de seulement 19 ans enchaînera avec un nouvel opus intitulé Happier Than Ever, que l'on peut traduire en français par "Plus heureuse que jamais". Un titre qui jure avec l'univers assez sombre et mélancolique de l'artiste et qui nous donne surtout envie d'en savoir un peu plus sur ce mystérieux projet qui sera dévoilé le 30 juillet prochain. En parallèle, la chanteuse sera en concert à Paris en 2022 à l'AccorHotels Arena. Un événement qui affiche déjà complet et dont les places se sont écoulées en seulement deux heures.

En attendant, c'est avec les titres Your Power et Lost Cause que Billie Eilish a décidé de promouvoir récemment la sortie de ce nouvel opus. Très enthousiaste à l'idée de dévoiler le nouvel extrait de son projet, la chanteuse avait annoncé depuis plusieurs jours la sortie de son titre. Déjà visionné près de 10 millions de fois en quelques heures, le clip YouTube nous transporte dans un univers totalement dingue où la jeune femme fait la fête avec une bande d'amies. Entre pas de danse impromptus et partie de twister, elles tentent toutes d'oublier une personne revendiquée comme "cause perdue". Un univers totalement différent de l'ambiance désertique qui régnait dans Your Power. Et c'est aussi cela qui fait la force de Billie Eilish, sa capacité à nous surprendre !