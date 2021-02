Billie Eilish évoque son prochain album chez Stephen Colbert

Ce prochain opus, le monde entier l'attend : après son excellent premier album, Billie Eilish semble prête à nous offrir la suite.

Privée de tournée en raison de la pandémie, Billie Eilish n'est pas restée inactive - bien au contraire. Contrainte (comme le reste du monde) de rester à domicile, la jeune artiste a profité de cette pause pour travailler sur l'album qui succèderait à When We Sleep, Where Do We Go ?. Si pour l'heure aucune date de sortie n'a été annoncée, l'interprète de bad guy ne nous laisse pas sans indice(s) - nous connaissons le nombre de titres, par exemple. Lors de son passage dans le Late Show de Stephen Colbert, Billie Eilish s'est confiée sur ce nouveau projet.

"Il y a quelques moments dans cet album où je fais quelques tours", confie t-elle ainsi. Evidemment, nous n'aurons rien de plus. Mais, le mystère qui plane au-dessus de cet opus n'a pas fini de nous passionner. En attendant la sortie de cet album, Billie EIlish nous offrira d'ici quelques heures un documentaire - de quoi plonger dans les coulisses de sa jeune carrière.