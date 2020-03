Billie Eilish : everything i wanted, l'inspiration (très) sombre derrière le titre

Elle est l'une des artistes les plus prisées : depuis la sortie de son premier album, Billie Eilish est sollicitée, applaudie et récompensée pour son talent (notez qu'elle a eu l'honneur de signer le thème de James Bond, No Time To Die). Récemment, la jeune artiste a sorti un nouveau single, everything i wanted - qui tourne en boucle sur les ondes et qui, vous le savez peut-être, est dédié à son frère Finneas. Pour le New York Times, Billie EIlish s'est confiée sur l'inspiration (sombre) qui se cache derrière le morceau.

Billie Eilish était en pleine dépression lorsqu'elle a écrit everything i wanted. Elle venait de rêver de son propre suicide : «Nous avons eu cette grosse dispute. (…) Je lui ai avoué quelque chose de très sérieux sur ma personnalité et ma dépression. Sur un acte très sérieux que j’allais faire. Et Finneas m’a dit qu’il ne voulait pas écrire une chanson sur mon suicide et le fait que c’était tout ce que j’avais envie de faire.»

Finneas, lui, ajoute : «C’est une période où j’était très inquiet pour ma sœur, et je me sentais impuissant, je ne pouvais pas l’aider à écrire cette chanson aussi sombre. C’est comme si j’allais donner à un alcoolique une autre bière. Je n’allais pas soutenir cela. Beaucoup de chansons sont écrites avec du recul mais celle-là aurait été écrite dans le temps présent et je me suis dit : ‘Nous devons écrire cela de l’autre côté de la colline. Nous devons affronter ça dans la vraie vie. Tu ne peux pas toujours régler tes problèmes en chanson.’»

«Cette chanson était une manière d’explorer toutes ces choses que je ressentais sans me faire du mal.», confiera finalement la chanteuse. Poignant, le morceau est un exutoire qui aidera tous ceux qui, comme Billie Eilish, lutte contre la dépression.

Si vous traversez quelque chose de similaire, ne restez pas seul(e) ; rendez-vous ICI.