Billie Eilish et son frère Finneas travaillent sur un nouveau projet (VIDEO)

C'est lors d'une récente conférence organisée par ASCAP experience Home Edition que Finneas a largué cette information inédite. Invité à ce rendez-vous qui réunit producteurs, compositeurs et interprètes, le frère de Billie Eilish a avoué que les deux acolytes étaient en train de travailler sur un projet secret. Si l'artiste est resté très vague dans ses propos, il précise toutefois un détail important : "On est en train de travailler sur des titres qui ne sont pas les nôtres". Après l'énorme succès de l'album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, récompensé à de multiples reprises et vendu à plusieurs millions d'exemplaires, il semblerait donc que le duo infernal n'ait pas dit son dernier mot.

.@finneas reveals him and Billie are currently working on an assignment song during a conversation for @ascapexperience pic.twitter.com/CNhJb9YILa — Billie Eilish Updates (@eilishupdates) June 18, 2020

Déjà interrogé sur le processus de travail de sa soeur et lui, Finneas précise qu'ils ont beaucoup plus de facilité à produire un son lorsqu'il n'est pas pour eux ou qu'il est "commandé". Dernier exemple en date, Billie Eilish avait été chargée d'interpréter la bande-originale du prochain James bond, No Time To Die. "Quand les chansons sont pour nous, c’est toujours plus ambigu. Alors que quand tu es dans ce processus d’attribution c’est souvent plus rapide et beaucoup plus amusant" précise celui qui a été révélé au grand public grâce à sa collaboration avec sa soeur tout juste âgée de 18 ans. Une complicité pour les deux artistes qui se décrivent mutuellement comme les "meilleurs amis du monde".