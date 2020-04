Billie Eilish et Finneas reprennent everything i wanted depuis chez eux (VIDEO)

Confinement oblige, nombreux sont les artistes qui se produisent depuis leur salon. La nuit dernière par exemple, Diplo en personne jouait depuis Los Angeles en live sur nos réseaux ! Privé de Late Late Show, James Corden a trouvé une solution pour maintenir son émission : le Home Fest avec notamment Dua Lipa et Billie Eilish (entre autres). Tout de suite, retrouvez la performance home made de la jeune artiste :

Avec Finneas au piano et ses deux chiots sur les genoux, Billie Eilish nous livre ici une version encore plus poignante que l'originale. Pour rappel, everything i wanted est un morceau lourd de sens pour Billie Eilish et son frère : dans ce titre, la jeune femme évoque son propre suicide. Interprété uniquement au piano, everything i wanted prend une toute autre dimension.