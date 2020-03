Billie Eilish & Finneas en live pour le IHeart Living Room Concert for America (VIDEO)

Le coronavirus impacte le monde entier et surtout, tous les domaines. La musique n'est d'ailleurs pas épargnée : les iHeart Radio Music Awards n'auront probablement pas lieu à la date programmée mais chez iHeart, on ne s'est pas laissé abattre. Place au iHeart Living Room Concert for America (animé par Elton John en personne) - un live où de nombreux artistes se sont produits depuis chez eux. Si vous l'avez manquée, voici la performance de Billie Eilish et de Finneas.

Pour rappel, il y a quelques jours, Billie Eilish célébrait le premier anniversaire de son album. L'occasion pour l'artiste et son frère de nous offrir une version acoustique de Bad Guy - qui est d'ailleurs l'un des meilleurs morceaux de 2019. On dit que la musique adoucit les moeurs et en ces temps difficiles, c'est tout ce qu'il nous faut.