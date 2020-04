Billie Eilish et Finneas en concert depuis chez eux (VIDEO)

La pandémie ayant bouleversé les habitudes du monde entier, Billie Eilish et son frères ont - comme de nombreux artistes- repoussé la tournée américaine qui les attendait ce printemps. Mais, ça ne les empêche pas de se produire, bien au contraire ! Quelques jours après avoir participé au One World : Together At Home Concert, Billie Eilish et son frère ont offert à leur fans un concert de 50 minutes - depuis leur salon.

Le show a été organisé en soutien «Play It Forward», une campagne visant à soutenir les petites entreprises touchées par les conséquences de la pandémie. Entre deux morceaux, les deux artistes ont pris le temps de répondre aux questions des fans. Ainsi, avant de jouer «Ilomilo», Billie Eilish a confié : «Ça parle de la perte de quelqu’un, ou de la peur de perdre quelqu’un et c’est à peu près inévitable. Le sentiment de perdre quelque chose, comme ses clefs ou son téléphone, c’est horrible et terrifiant. Surtout quand vous perdez une personne, c’est une impression horrible, donc c’est à propos du sentiment d’avoir peur et le fait que cela arrive de toute façon.»

Finneas et Billie Eilish seront bientôt (on l'espère) de retour sur scène.