Billie Eilish et Alicia Keys en live pour un duo exceptionnel (VIDEO)

Vous n'aviez encore pas eu votre duo de l'année ? C'est fait ! Et ça c'est passé il y a quelques jours sur le plateau de l'émission The Late Show with James Corden. En effet, alors qu'Alicia Keys était censée interviewer la nouvelle révélation de l'année Billie Eilish, cette dernière a tout simplement transformé ce moment en un duo exceptionnel en live. Visiblement très complices, les deux chanteuses ont interprété le titre Ocean Eyes, extrait de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, premier album de Billie Eilish. L'une au piano et l'autre assise à ses côtés sur un fauteuil, elles nous offrent un moment exceptionnel entre émotions et performances vocales. À voir et revoir d'urgence !