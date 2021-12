Billie Eilish est déjà en train de travailler sur son troisième album !

Après l'immense succès de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, son premier album écoulé à plusieurs millions d'exemplaires, la star âgée de seulement 19 ans vient d'enchaîner avec un nouvel opus intitulé Happier Than Ever, que l'on peut traduire en français par "Plus heureuse que jamais". Un projet très attendu par les fans de la star mais qui a visiblement peine à séduire outre-mesure. En effet, même si les chiffres sont loin d'être médiocres et que l'album s'est plutôt bien classé dans les charts du monde entier, on est loin du succès d'antan pour la jeune californienne. Mais qu'importe. En parallèle, et pour le plus grand bonheur de ses fans français, la chanteuse sera en concert à Paris en 2022 à l'AccorHotels Arena. Un événement qui affiche tout de même complet et dont les places se sont écoulées en seulement deux heures.

Avec tout ça, on aurait pu penser que la chanteuse n'aurait pas le temps de se remettre à l'écriture. Foutaises. Interrogé dans le podcast Rolling Stone Music Now, Finneas, le frère de Billie Eilish, s'est exprimé sur un possible projet à venir. "Nous sommes vraiment contents de commencer à travailler dessus" affirme t-il avant de préciser "On a jeté un filet dans l’océan, et on ramasse les détritus. Ensuite, on passe au crible tout ça, on sélectionne les trésors, et puis on a un album. Je suis très impatient. Je pense que nous avons beaucoup de choses à dire". Des propos qui ont aussitôt attiré l'attention des fans de l'interprète de Bad Guy et de son frère, au sommet depuis plusieurs années grâce à leur univers et leur musique totalement dans l'air du temps.

Toutefois, le musicien précise que ce nouvel opus, toujours au stade de l'ébauche, ne viendra pas faire de l'ombre à Happier Than Ever, qui n'a pas encore pu être défendu par sa sœur sur les scènes du monde entier. "Cette tournée, c’est cet album. On a joué dans quelques festivals, mais on n’a pas fait de concerts solo de Billie en tête d’affiche, et nous sommes vraiment impatients de jouer Happier Than Ever en tournée. Donc même s’il est prêt en février, nous allons [le retarder] un peu. Parce que j’aime laisser les projets respirer… Il ne faut pas marcher sur les pieds d’un album comme celui-là. Je pense que si vous faites ça, votre musique a moins de sens." Il faudra donc probablement faire preuve de patience avant de découvrir le troisième album de l'artiste californienne.