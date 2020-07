Billie Eilish est de retour avec My Future, un titre optimiste (VIDEO)

On ne va pas se mentir, optimiste n'est pas forcément le premier adjectif qui vient en tête lorsqu'on pense à Billie Eilish ! Pourtant, cet à priori pourrait bien évoluer avec la sortie de My Future, le nouveau titre de la chanteuse américaine. En effet, quelques mois après avoir dévoilé No time to Die, la bande-originale du prochain James Bond, cette dernière se dévoile plus optimiste que jamais dans un titre aux paroles pleines d'espoir et un clip animé très réussi. Inspirée par le fait de se retrouver avec soi-même pendant la période du confinement, la chanson aborde un futur lumineux après cette période régénératrice. Désormais, Billie Eilish souhaite se concentrer sur elle-même et son bien-être. Un tournant qui fait plaisir à voir pour l'artiste dont la dépression avait fait la une des médias au début de sa carrière. "Il est désespérant d'espérer des choses. Faut-il même espérer ? Devriez-vous même espérer ? Est-ce que ça en vaut la peine ? C'est fou, mais c'est là où nous en sommes. Nous avons besoin de la musique. Nous avons besoin d'espoir." confiait Billie Eilish lors d'une récente interview. My Future serait-il le titre qui annonce un nouvel album totalement différent ? La réponse dans quelques mois.