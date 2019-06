Billie Eilish en couverture de Vogue Australie

Ça parait totalement insensé et pourtant c'est vrai ! Âgée de seulement 17 ans, Billie Eilish séduit les foules. Un talent inné et un univers visuel totalement dingue qui lui valent les éloges de toute la presse mondiale. La preuve avec le dernier magazine a mettre en avant la jeune américaine : Vogue. En effet, l'édition australienne du légendaire magazine de mode a décidé de revenir sur l'histoire de Billie Eilish dans son numéro de juillet. Et en vrai professionnelle, la jeune fille s'est même prêtée au jeu de la séance photo...

On aperçoit l'interprète de Bad Guy poser dans des tenues toutes plus originales les unes que les autres. En doudoune de la tête aux pieds et parfois accompagné d'un nounours, Billie Eilish oscille entre le monde des adultes et celui de l'enfance, auquel elle appartient encore un peu. Et pour ceux qui souhaiterait lire l'intégralité de l'interview (on vous prévient c'est en anglais), tout est disponible sur le site officiel du média en question.