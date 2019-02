Billie Eilish en concert à la Cigale, trois raisons de la voir sur scène

Elle est la nouvelle sensation pop (ou "pop macabre", selon certains) : Billie Eilish n'a pas 20 ans et déjà, elle peut se vanter de battre des records - le tout, avant même que son album soit sorti. Avec Ocean Eyes, la jeune américaine a littéralement retourné les plateformes de streaming en 2017, s'imposant plus que facilement dans le paysage musical. Quelques mois plus tard, Billie Eilish perce de plus en plus et, surtout en France. Ce soir, elle sera à la Cigale de Paris (notez d'ailleurs que la date est plus que complète). Si vous êtes encore perplexes, si vous n'osez pas à aller la voir ou si vous ne la connaissez pas, voici trois raisons d'y aller.

Elle est incroyablement jeune et pourtant, cela n'entache en rien la qualité de sa musique, au contraire. Le rock est-il vraiment mort ? Il faut croire que non : « Mes filles sont obsédées par Billie Eilish. Il se passe avec elle ce qui s’est passé avec Nirvana en 1991. Ceux qui se demandent si le rock est mort, et quand je regarde Billie Eilish je me dis que le rock n roll est loin d’être mort ! », déclare Dave Grohl (Foo Figthers). Alors si vous voulez voir une future légende avant qu'elle n'explose, c'est le moment !

On attend l'album de Billie Eilish pour le mois de mars (patience, plus que quelques semaines à tenir) et la bonne nouvelle pour les fans, c'est qu'ils pourront avoir un petit aperçu de ce que réserve cet opus tant attendu. D'ailleurs, la semaine dernière, Billie Eilish a joué pour la première fois sur scène When I Was Older mais aussi Bury a Friend, son dernier single.

Véritable boule d'énergie, Billie Eilish est le genre d'artiste capable de retourner une scène en même pas deux secondes. Et justement, on imagine que dans une salle aussi intimiste que la Cigale, la jeune femme devrait faire monter la température sans effort. Et pour commencer la semaine, il n'y a pas mieux !

Rendez-vous ce soir à la Cigale !