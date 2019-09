Billie Eilish en concert à Dallas, 3 raison de la voir en live 

Elle n'a même pas 20 ans et elle règne déjà sur l'avenir de la pop. Billie Eilish a littéralement secoué le monde de la musique avec son premier album - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?- et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a su s'imposer au milieu de popstars déjà bien implantées dans le milieu. Plus dark que Taylor Swift, beaucoup plus audacieuse que n'importe quel autre artiste (il n'y a qu'a voir ses clips pour le comprendre)-, Billie Eilish propose une musique et un univers qui, jusqu'à présent n'avaient pas touché un public aussi large. Le 8 octobre prochain, la jeune artistes se produira à Dallas. Et la bonne nouvelle, c'est que Virgin Radio vous envoie assister au concert mais, pas que : les heureux gagnants auront même droit à une rencontre avec elle !

Si jamais vous avez manqué son passage à la Cigale de Paris il y a quelques mois, on a listé quelques bonnes raisons de voir Billie Eilish sur scène.

UN UNIVERS ATYPIQUE

Si vous connaissez un temps soit peu l'artiste, alors vous savez que son univers est plus qu'atypique : textes, musique, video, identité visuelle... Billie Eilish pense à tout et ses propositions sont toujours plus audacieuses et recherchées les unes que les autres. Pour preuve, son dernier clip (All The Good Girls Go To Hell) la montrait errant dans les rues et arborant des ailes de démon.

UNE COMMUNAUTE DE FAN SOUDES

Du haut de ses 17 ans, Billie Eilish a déjà bien compris le monde dans lequel nous vivons et surtout, les interrogations qu'il implique. Résultat, beaucoup s'identifient à son personnage mais aussi, à ses textes.

UNE VERITABLE PERFORMANCE

Certains ont eu la chance de le voir à la Cigale : Billie Eilish donne tout lorsqu'elle est sur scène : scénographie pensée, setlist parfaitement équilibrée... rien n'est oublié. Celle qui s'est produit à Coachella cet été semble prête à conquérir le monde et quelque chose nous dit que cette tournée n'est que le début : l'artiste travaille déjà sur de nouveaux projets et non, nous n'avons pas fini de la voir !

N'oubliez pas d'écouter Virgin Radio pour tenter de remporter votre rencontre avec Billie Eilish !