Billie Eilish : Elle met en scène son suicide dans le clip de everything i wanted (VIDEO)

L'année commence très fort pour la jeune chanteuse de 18 ans ! Après avoir annoncé officiellement être en charge de la bande-originale du prochain James Bond, cette dernière vient de dévoiler un nouveau clip. Issu de son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, le titre everything i wanted vient tout juste d'être mis en images alors qu'il est sorti en novembre dernier. Et ce n'est autre que Finneas O'Connell, son frère, qui l'accompagne dans ce périple en voiture. Un titre qui évoque son succès et les conséquences de ce dernier et qui se termine dans les profondeurs de l'océan.

Très ouverte sur sa fragilité psychologique, Billie Eilish nous dévoile un extrait percutant et émouvant réalisé par elle-même. Une bonne manière de patienter en attendant son prochain opus sur lequel la jeune femme aurait déjà commencé à travailler. Véritable révélation de ces dernières années, l'interprète de Bad Guy est attendu au tournant avec ses futurs projets. Quant à son actualité, Billie se produira aux Grammy Awards le 26 janvier prochain où elle est nommée dans pas moins de six catégories.