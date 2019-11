Billie Eilish : Ecoutez son nouveau titre Everything I Wanted (AUDIO)

Plus de trois millions d'écoutes sur YouTube en à peine 12 heures. Non vous ne rêvez pas ! C'est ce que l'on peut appeler l'effet Billie Eilish. En pleine explosion, la jeune chanteuse de 17 ans vient de révéler le morceau Everything I Wanted. Un son proche de la mélancolie et magnifiquement portée par la voix à fleur de peau de l'artiste. Après l'énorme succès de son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

vendu à plus de 3,9 millions d'exemplaires à travers le monde, l'interprète de Bad Guy est de retour pour le plus grand plaisir de ses fans. Et même si elle avouait il y a peu qu'elle subissait une grosse pression par rapport à la sortie de son deuxième album, cette dernière ne semble pas à cours de créativité. Bien au contraire. La preuve avec ce son dans lequel Billie Eilish évoque sa relation fusionnelle avec son frère. On écoute.