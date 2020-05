Billie Eilish dévoile un mini-film sur l'acceptation de soi (VIDEO)

"NOT MY RESPONSABILITY", que l'on peut traduire par "JE NE SUIS PAS RESPONSABLE" ! Voilà le titre qu'a décidé de donner Billie Eilish à son dernier projet en date. Une vidéo de près de quatre minutes dans laquelle on voit la jeune chanteuse américaine en train de se déshabiller peu à peu avant de s'enfoncer totalement dans un liquide visqueux, duquel elle ressort recouverte d'une étrange substance noire. Un projet engagé puisqu'il s'attaque au body-shaming, une pratique malheureusement de plus en plus courante sur le web et les réseaux sociaux qui consiste à se moquer du corps d'une autre personne.

Dans cette vidéo qui devait initialement être diffusée lors des concerts de sa tournée mondiale (repoussée à cause de la crise sanitaire), la chanteuse récite des paroles en guise de fond sonore. "Vous avez des opinions sur mes opinions, sur ma musique, sur mes vêtements, sur mon corps. Certaines personnes détestent ce que je porte, d'autres en font l'éloge, d'autres encore l'utilisent pour faire honte aux autres, d'autres encore l'utilisent pour me faire honte - mais je sens que vous regardez" clame l'interprète de Bad Guy dans l'extrait. "Nous décidons qui ils sont. Nous décidons de ce qu'ils valent. Si je porte plus ; si je porte moins, qui décide de ce que cela fait de moi ? Qu'est-ce que cela signifie ? Ma valeur est-elle uniquement basée sur votre perception ? Ou votre opinion sur moi n'est-elle pas de ma responsabilité ?" se questionne t-elle avant de disparaître à la fin de la vidéo.