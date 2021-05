Billie Eilish dévoile un livre de photos personnelles disponible dès maintenant !

Il y a quelques semaines, Billie Eilish créait le buzz en dévoilant sa couverture sur le dernier numéro du Vogue britannique. Devenue l'une des photos les plus likées en un minimum de temps sur Instagram, sa publication prouve une nouvelle fois l'engouement que provoque l'interprète de Bad Guy depuis ses débuts alors qu'elle n'avait pas encore 18 ans. Désormais concentrée sur la sortie de son deuxième opus Happier Than Ever, le 30 juillet prochain, la star en a également profité pour dévoiler un livre de photos personnelles. Un projet qui tient à cœur de cette amatrice de photographie et dont la version française s'intitule Billie Eilish par Billie Eilish. On ne pouvait pas faire plus simple.

"J'ai trié sur le volet chaque photo de ce livre et je suis ravie de partager avec vous ces souvenirs spéciaux de toute ma vie, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Il y a tellement de photos que vous n'avez jamais vues auparavant, et ce fut un tel travail d'amour à assembler. J'ai également enregistré un livre audio pour raconter l'histoire derrière certaines des photos afin que nous puissions parcourir le livre ensemble." écrit l'artiste américaine en légende d'un cliché sur lequel on aperçoit la couverture de ce livre de photos de 300 pages.