Billie Eilish dévoile le clip fun de Therefore I am (VIDEO)

Son retour dans les charts, on l'attendait. Après avoir dévoilé l'excellent No Time To Die pour James Bond ou encore my future, Billie EIlish a profité du confinement pour travailler son prochain opus. S'il faudra patienter encore un peu pour découvrir le digne successeur de son premier album, la jeune artiste nous offre Therefore I Am - qui, clairement, s'annonce comme son single le plus puissant et le plus catchy (depuis bad guy).

"Cette chanson est libre d'être interprétée", a t-elle confié lors d'une interview accordée à Zane Lowe. "Je suis curieuse de savoir comment les gens vont se l'approprier quand ils l'auront écoutée. Je ne sais pas. Mais oui, c'est un peu méchant. Et j'adore ça". Elle poursuit : "C'était drôle de la travailler et de l'enregistrer et je pense que ça s'entend. On entend que je m'amuse (...), ce n'est pas à prendre au sérieux".

Billie Eilish nous offre ici un retour en force, qui prouve que son ascension est loin d'être terminée. Patience, la jeune artiste nous prépare un prochain album et il s'annonce aussi brillant que le précédent !